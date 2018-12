Fernando Diniz é o novo técnico do Fluminense

Em meio a crise política e financeira, o Fluminense definiu o seu treinador para a próxima temporada. Trata-se de Fernando Diniz, de 44 anos, ex-Atlético-PR. Ele chega com contrato até o fim de 2019 e será apresentado à imprensa nesta quinta-feira (20), no CTPA. Nas redes sociais, o clube deu boas vindas ao novo comandante, que já atuou pelo Flu entre 2000 e 2003 e conquistou o título do Campeonato Carioca de 2002.

De 2000 a 2003, foram 107 jogos entrando em campo com a camisa Tricolor. Em 2019, a missão de Fernando Diniz é fora das quatro linhas. Seja bem-vindo de volta, Professor! >> https://t.co/0QoPaFPtNb #VamosFluzão pic.twitter.com/qimt56ZS8o — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 19, 2018

Fernando Diniz é um dos treinadores da nova geração do futebol brasileiro. Já comandou equipes como Votoraty, Paulista, Botafogo-SP, Atlético Sorocaba, Guaratinguetá e Paraná. Entretanto, foi em 2016 que ele esteve nos holofotes quando levou o modesto Audax à final do Campeonato Paulista, sendo parado apenas pelo Santos na decisão. Neste ano, foi contratado pelo Atlético-PR, mas devido aos maus resultados, acabou demitido em junho. Desde então, estava sem clube.

Além de Diniz, o Fluminense tinha no radar outros nomes para o cargo. Roger Machado e Jair Ventura foram sondados, mas as conversas não avançaram. Também foi cogitada uma possível efetivação de Leo Percovich, que na época era técnico do sub-20. Agora com a chegada de Fernando, o uruguaio se torna auxiliar permanente, vaga que era até então ocupada por Fábio Moreno.