Atlético-MG assina acordo de patrocínio com a Bamaq Consórcio até o fim de 2019

A Bamaq Consórcios é a nova patrocinadora do Atlético-MG, que estampará a gola do manto alvinegro até dezembro. O anúncio do acordo foi feito na manhã desta quinta-feira (3) nas redes sociais do clube.

O presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, projeta sucesso e espera que a parceria dure muito tempo.

"Iniciar 2019 anunciando o patrocínio de uma empresa do porte da Bamaq Consórcio é muito importante para o clube. É uma parceria que tem tudo para se estender por mais tempo, uma vez que a empresa também sentirá a força da marca Atlético", afirmou.

De acordo com o anúncio feito no site oficial do clube, o acordo prevê uma série de benefícios exclusivos e ativações para a torcida atleticana, bem como a criação do Consórcio do Galo.