Com sufoco, Corinthians estreia na Copinha com vitória sobre Capital-TO

O Corinthians estreou com vitória na 50° edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (2), o time paulista abriu ótima vantagem na primeira etapa, mas viu o Capital-TO reagir. No fim, vitória por 3 a 2, no Estádio Novelli Júnior em Itu, interior paulista.

O primeiro tempo passou sem grandes sustos para a equipe paulista. A única grande chance do Capital foi com Jorge, mas o zagueiro Caetano salvou. Já aos 30 minutos, Roni aproveitou que o chute de Celeri deu rebote após bater na trave e abriu o placar. Dois minutos depois, Fessin escapou pela esquerda e cruzou para Fabrício Oya, que estava livre na grande área. O meio-campista ampliou a vantagem alvinegra. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, Fessin cobrou escanteio baixo, Oya se adiantou e marcou o terceiro gol.

Tudo caminhava para uma goleada. O time tocantinense parecia sem forças para reagir . Aos 9 minutos, porém, o capitão Jorge aproveitou falha e rebote do goleiro Diego e diminuiu.

O Corinthians seguia com ritmo de jogo baixo, sem grandes jogadas. Aos 37 minutos, esse descomprometimento colocou um alerta na equipe decacampeã da competição; após escanteio, aproveitando falha da zaga, Túlio cabeceou e marcou o segundo gol.

O jogo teve emoção até o final, mas a falta de preparo físico do time de Palmas, causado pela longa viagem até São Paulo, não permitiu que a equipe empatasse o jogo.

O Corinthians é o segundo colocado do Grupo 17, atrás do Ituano por causa do saldo de gols. O próximo compromisso alvinegro é sábado (5), contra o Sinop-MT. Já o Capital enfrenta o Ituano, no mesmo dia.