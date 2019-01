Em jogo com paralisação por causa da chuva, Santos goleia Sergipe na estreia da Copinha

Nesta sexta (4), o Santos enfrentou o Sergipe pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Sem tomar conhecimento do outro lado, os Meninos da Vila golearam por 5 a 1 e garantiram a liderança do Grupo 25.

O placar foi aberto logo cedo pelo Santos, com menos de um minuto de jogo. Aos 5, Rhuan recebeu na esquerda, cruzou da linha de fundo e Alexandre Tam, camisa 7, se antecipou ao defensor cabecear pras redes.

Os Meninos da Vila não deixavam a equipe sergipana respirar dentro de campo e aos 24, ampliou. Ótimo lançamento de Lucas Lourenço para a velocidade de Tailson, que passou por três zagueiros e mandou uma bomba no ângulo. Golaço.

Lucas Lourenço era o principal jogador da equipe santista. Além dos bons momentos na armação, o camisa 10 se destacava ainda mais nas finalizações. Aos 40, quase fez um gol olímpico, mandando pra fora, enquanto na sequência, recebeu passe dentro da grande área e chutou na trave.

Na etapa complementar, o camisa 10 do Santos voltou a brilhar mais uma vez. Ele fez linda jogada na linha de fundo, limpou a marcação com facilidade e deixou com Tailson. O autor do segundo gol chutou, mas a bola saiu errada e sobrou nos pés de Wesley, que empurrou para o gol com só 30 segundos.

Aos 12, devido a forte chuva que caía em Mogi das Cruzes, a partida foi paralisada pelo árbitro. Os jogadores retornaram aos vestiários, para aguardar uma trégua do clima. O tempo foi passando e a chuva sequer diminuiu, com o campo ficando pesado para os atletas.

Após mais de 40 minutos de paralisação, o confronto foi retomado no Nogueirão. Mesmo com as poças atrapalhando ao longo do campo, os jogadores seguiram para a partida.

Com bola rolando, o Sergipe contou com a sorte e diminuiu o placar para 3 a 1. Cruzamento da esquerda e Rhuan, na tentativa de afastar a bola, deu um carrinho com a bola para a própria meta.

O embate começou a ficar equilibrado, principalmente por ter a bola pouco rolando no gramado. Ainda assim, a superioridade do Santos era notável. Aos 28, Lucas Lourenço foi derrubado na área e sofreu pênalti. Ele mesmo partiu pra cobrança e Rodrigo pegou. Mas na sequência do lance, Felipe Torres amplio pro Peixe.

Ainda deu tempo de Mikael, em cobrança de falta aos 40 minutos, fazer o quinto dos Meninos da Vila. Goleada na estreia por 5 a 1.

O Peixe volta a campo na segunda (7), diante do São Caetano, ás 20h. Mais cedo, o Sergipe encara o União Mogi, time sede, ás 17h.