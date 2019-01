Avaí perde para Água Santa nos pênaltis e dá adeus à Copa São Paulo

A expectativa do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Avaí acabou neste sábado (12). Na primeira fase de mata-mata, o Leão perdeu nos pênaltis para o Água Santa. Após o 1 a 1 no tempo normal, o time da casa venceu na cobrança de penalidades por 5 a 4, no Arena Inamar, em Diadema. Afonso, que marcou no tempo normal para o time catarinense, foi o único jogador que perdeu pênalti.

O Avaí começou bem, mas só abriu o placar na reta final da primeira etapa. Aos 40, o lateral-direito Afonso pegou rebote em cobrança de escanteio e fez 1 a 0. Porém, logo no começo da segunda etapa, aos quatro, Tavison igualou o placar no Inamar. A partida ficou mesmo no 1 a 1 e se encaminhou para a disputa de penalidades máximas.

Na cobrança de pênaltis, Marcinho e Luan converteram para o Avaí, enquanto Tavison e Vinicius Cury fez os dois primeiros para o Água Santa. Afonso, que havia feito o gol avaiano no tempo normal, parou no goleiro Vinícius Alves. Depois, Rabiot e Henrique marcaram para o Netuno, enquanto Ramon e Kau converteram para os catarinenses. Na última cobrança, o goleiro Cláudio Vitor chegou a tocar na bola chutada por Gabriel, mas não evitou a vitória do time de Diadema por 5 a 4.

Na terceira fase, o Água Santa vai reencontrar o Atlético-MG, que bateu o Juventus-SP por 3 a 0. Na primeira fase, o Galo venceu o confronto por 1 a 0.