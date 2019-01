Treze bate Esporte e começa bem no Paraibano

O Treze obteve um início promissor no Campeonato Paraibano 2019. Na tarde deste domingo (13), o Galo não tomou conhecimento do Esporte e venceu com tranquilidade a equipe sertaneja por 3 a 0. Adailton Bravo, duas vezes, e Teco marcaram os gols do triunfo alvinegro.

Agora, o desafio do Galo será longe de Campina Grande. No próximo sábado (19), a equipe alvinegra enfrentará o Atlético-PB, às 16h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras. Um dia depois, às 17h, o Esporte vai receber o Botafogo-PB, no estádio José Cavalcanti, em Patos.

Superioridade alvinegra

Quando a bola rolou, o Treze demonstrou total domínio, sufocando o Esporte em seu campo de defesa. Após um leve equilíbrio da equipe adversária, o Galo abriu o placar. Aos quinze minutos, Juninho fez uma bela jogada individual pela direita e cruzou. Teco aproveitou e bateu de primeira, sem chances de defesa para Evandrízio, marcando o primeiro dos donos da casa.

Depois do primeiro gol, a partida se tornou equilibrada. Com isso, as equipes tiveram poucas ações ofensivas. Quando Treze e Esporte conseguiam produzir uma boa jogada, a conclusão não levava perigo ao gol.

Antes do apito final na primeira etapa, o Galo conseguiu ampliar a vantagem. Teco tocou para Diego Peixoto, que acionou Adailton Bravo. O atacante chutou com precisão e marcou o segundo gol do Treze na partida.

Consolidação da vitória trezeana

O reinício da partida não trouxe fortes emoções. Apesar do amplo domínio, o Treze não conseguiu chegar com perigo ao gol do Esporte, que também buscava os espaços para atacar a equipe mandante, mas também sem êxito.

Somente aos 20 minutos o Galo balançou a rede novamente. Após cruzamento efetuado em direção a grande área, Adailton Bravo subiu mais que a defesa do Esporte e cabeceou firme para o gol, dando números finais ao confronto.

A última chance da partida também foi do Treze. Saldanha tabelou com Jean Natal e achou Diego Peixoto, que bateu forte para o gol, mas Evandrízio realizou uma bela defesa para evitar o quarto do Galo na partida.