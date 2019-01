Corinthians e Santos empatam em amistoso na Aran Corinthians

Em jogo amistoso na Arena Corinthians, Corinthians e Santos se enfrentaram neste domingo( 13).O placar da partida foi 1 a 1 no clássico alvinegro com gols de Gustavo para o timão e Pedro Henrique (contra) para o peixe.

O jogo serviu para as torcidas verem como os novos técnicos estão montando seus novos times,formações táticas novas peças para o ano de 2019.

Do lado corintiano, um time titular com muitas caras novas em relação a última temporada - foram quatro titulares contratados (Richard, Ramiro,Sornoza e André Luís), além do atacante Gustavo, que retornou de empréstimo após boa temporada no Fortaleza.

Já pelo lado santista a única novidade hoje foi a estreia do técnico Jorge Sampaoli. Dentro de campo, somente o jovem atacante venezuelano Soteldo foi contratado, mas não esteve em campo

A partida começou com o Santos tendo mais a posse de bola no setor defensivo do campo e sem levar muito perigo. Até que, logo aos quatro, o Corinthians chegou ao gol em bom cruzamento pela direita de André Luís para Gustavo cabecear e abrir o placar.

Após o gol a partida continuava com domínio dos santistas na posse de bola, mas quem tinha as chances mais perigosas era o Corinthians. O Timão chegou ao gol de Vanderlei duas vezes obrigando o goleiro a fazer boas defesas.

Aos 24, em cruzamento de Jean Motta, Pedro Henrique tentou cortar de cabeça e acabou mandando para a própria meta empatando o jogo.

No restante do jogo não tivemos grandes emoções a destacar. Apenas estrrias dos novos reforços corintianos que entraram na segunda etapa: Gustavo Silva e Michel Macedo.

O jogo era válido pelo troféu Gilmar dos Santos Neves. Com o empate o critério para decidir o título eram cartões amarelos, e com isso, o Corinthians ficou com a taça levando três cartões, contra quatro do Santos.

O Timão estreia pelo Campeonato Paulista contra o São Caetano no domingo(20). O Santos joga um dia antes, no sábado(19), contra a Ferroviária.