Tréllez é apresentado pelo Internacional

O Internacional apresentou no início da tarde desta sexta-feira a nova contratação da temporada, o colombiano Santiago Tréllez. Vindo por empréstimo do São Paulo, o atacante assinou contrato com o clube gaúcho até dezembro deste ano.

Tréllez já teve passagens por clubes de cinco países da América-Latina. Na Colombia ele atuou no Independiente Medellín, no Atlético Nacional, no La Equidad e no Deportivo Past. Na Argentina usou a camisa do Vélez e do Arsenal. No México defendeu o San Luis e o Monarcas Morelia. Em solo paraguaio jogou pelo Libertad. Aqui no Brasil, além do São Paulo, já passou pelo Flamengo e pelo Vitória.

Durante a apresentação, o colombino falou sobre o sentimento de vestir a camisa colorada, ressaltando a disputa com os outros atletas da posição: "Sei que essa camisa é pesada, mas tenho qualidade para lutar pelo meu espaço. A competição no ataque será boa. Todos querem jogar. Estou muito contente e irei mostrar meu máximo nos treinamentos."

Em 2017 o atacante foi artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, com 10 gols. Na última temporada, pelo São Paulo, participou de 39 partidas, marcando seis gols.