Sem as novas estrelas e com Maracanã cheio, Flamengo estreia no Carioca contra Bangu

Nesse domingo (20) às 17h, Flamengo e Bangu estreiam no Campeonato Carioca 2019. Com mais de 35 mil ingressos vendidos, o a torcida rubro-negro já ultrapassou a estreia em 2009, quando 34 mil torcedores foram ver o duelo contra o Friburguense também no Maracanã.

Ainda sem contar em campo, a equipe da Gávea apresentará os novos reforços Gabigol e Arrascaeta para a torcida, antes do início da partida e homenageará Éverton Ribeiro pelas 100 partidas com a camisa do clube.

Iniciando uma mescla "à lá Palmeiras", Flamengo mantém base de 2018

Após a conquista da Flórida Cup, o Rubro-Negro estreia na primeira competição oficial de 2019 cercado de expectativas para a temporada. Com um elenco ainda mais forte, a equipe comandada por Abel Braga quer começar com o pé direito.

Prometendo imitar o Palmeiras, atual campeão brasileiro, no rodízio do elenco durante o ano, Abelão iniciará a partida no Maracanã com a base titular que terminou 2018. Provável escalação da equipe da Gávea: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rodrigo Caio, e Renê; Cuéllar, Willian Arão, Éverton Ribeiro e Diego; Vitinho e Uribe.

Buscando surpreender na estreia, Bangu aposta em velhos conhecidos

Após conseguir se classificar para a semifinal da Taça Guanabara em 2018, mas ter um desempenho ruim na Taça Rio, a equipe de Moça Bonita busca melhorar nessa edição, e aposta no experiente treinador Alfredo Sampaio para isso. No elenco, o principal reforço é o meia Tchô, ex-jogador do Atlético-MG.

Além do técnico, algumas caras conhecidas fazem parte do elenco da equipe suburbuna, como os atacantes Felipe Adão e Pingo. Provável escalação da equipe alvirrubra: Jeferson; Kelvin, Michel, Anderson e Dieyson; Serginho, Marcos Jr e Jairo; Pingo, Anderson Lessa e Robinho.