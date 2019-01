Botafogo joga mal e empata com Bangu na primeira partida dentro de casa na temporada

Nesta quarta-feira (23), Botafogo e Bangu se enfrentaram pela segunda rodada da Taça Guanabara. Em empate sem gols, a partida foi marcada por poucos lances de ataque do Fogão e boas defesas de Gatito Fernández.

O time de Zé Ricardo iniciou a partida com uma escalação diferente da que foi usada no duelo contra a Cabofriense, com destaque para a entrada dos reforços; Erik, Gabriel, Alex Santana e Aguirre no comando de ataque. No primeiro tempo, as duas equipes não criaram muito e tirando uma boa defesa do goleiro do Bangu em chute de Luiz Fernando, o Glorioso não conseguiu ser eficiente.

Mesmo não criando muitas chances, não pode-se dizer que o Bota não manteve uma postura ofensiva, com quatro atacantes em campo, Zé Ricardo tentava mudar o cenário da partida com as substituições, mas a equipe não conseguiu dominar o meio de campo e após a entrada de Jairinho no Bangu, o Alvirrubro melhorou na partida e obrigou o goleiro Gatito a fazer boas defesas.

Outro grande destaque da segunda etapa foi a estreia do novo "xodó" da torcida alvinegra, apelidado como "Zé gatinha", que entrou e efetuou bons passes, mas nada além disso.

As duas equipes se encontram em situações desconfortáveis pelo grupo B do Campeonato Carioca, o Botafogo segue em último com um ponto e o Bangu em penúltimo, também com um ponto. O Alvirrubro volta a campo no sábado (26) e enfrenta o Boavista, enquanto o Botafogo tem o clássico contra o líder, Flamengo, no domingo (27).