Com dois gols do estreante Bruno Henrique, Flamengo vira diante do Botafogo

Neste sábado (26), O Botafogo recebeu o Flamengo, no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O primeiro clássico carioca do ano teve muita emoção, com direito a virada e estreia avassaladora de Bruno Henrique, que entrou e mudou a situação rubro-negra na partida.

O jogo começou com dois times com propostas bem distintas. Enquanto o Flamengo buscava propôr o jogo, o Botafogo se postava defensivamente e esperava o momento para um possível contragolpe.

O domínio do Flamengo era apenas na posse de bola, já que o time da Gávea nao conseguia ser efivo e foi castigado aos 21 minutos, quando em chute despretensioso de Jean, João Paulo desviou de calcanhar no meio do caminho e tirou qualquer chance de reação de Diego Alves, 1 a 0.

Do momento do gol em diante, o Botafogo cresceu no jogo e o Flamengo se encontrava perdido e se arrastando em campo.

Veio o segundo tempo, e Bruno Henrique já voltou do vestiário no lugar de Vitinho; e seria o estreante o nome do jogo. Só que antes Kieza acertou a trave de Diego Alves e quase ampliou para o Botafogo. O time de General Severiano continuava incomodando a defesa flamenguista, que contava com a atuação segura de Diego Alves.

Só que aos 19 minutos, as estrelas de Abel e Bruno Henrique brilharam. Tudo por que o camisa 27 aproveitou cobrança de escanteio de Éverton Ribeiro, subiu na primeira trave e empatou a partida no Nilton Santos.

O Flamengo seguiu na empolgação de Bruno Henrique, e aos 22 ele quase virou o jogo, em chute cruzado. Virada essa que viria três minutos depois, com o mesmo Bruno Henrique. O iluminado da tarde aproveitou bola mal rebatida pela defesa botafoguense e foi oportunista para virar o placar, 2 a 1.

Nitidamente sentindo o golpe, o Botafogo até tentou buscar o empate, mas não fez o suficiente para conseguir ao menos um ponto, no que foi a terceira partida da equipe sem vitória em 2019.

As equipes agora voltam a campo no meio de semana. O Flamengo recebe o Boavista, terça-feira, às 21h30, no Maracanã. Já o Botafogo joga mais uma vez nos seus domínios, dessa vez contra o Resende, na quinta-feira, às 20h00.