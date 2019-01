América-MG vence o Tombense e se mantém na liderança do Mineiro

O América-MG venceu o Tombense fora de casa por 2 a 1, de virada, e dorme na liderança do Campeonato Mineiro. Com a vitória o Coelho chegou aos 10 pontos e nove gols de saldo. Já o Gavião Carcará estacionou nos cinco pontos e caiu para 6º lugar.

No primeiro tempo, a equipe de Tombos teve maiores chances, abrindo o placar aos 26 minutos no contra-ataque com Juan, para Ortega finalizar. Os primeiros 45 minutos foram de maior domínio do Tombense. Após o primeiro gol do jogo, o América foi pra cima e conseguiu arrancar o empate aos 43 minutos com um belo gol de boleio de Júnior Viçosa.

O segundo tempo começou bastante agitado, Felipe Azevedo teve duas oportunidades de marcar para o Coelho, porém parou no goleiro do Tombense. Os dois times não desistiram da vitória e buscavam o gol a todo momento, e só foi sair o gol da vitória aos 43 minutos com Juninho ajudando assim o América a conquistar a vitória.

Agora o próximo compromisso dos dois times será no próximo domingo, o América-MG visita, às 17h (de Brasília), o Patrocinense, em Patrocínio. O Tombense vai a Juiz de Fora enfrentar o Tupynambás, às 11h (de Brasília).