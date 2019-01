Brusque surpreende e vence Criciúma fora de casa

Pela quinta rodada do Campeonato Catarinense, o Criciúma foi surpreendido pelo Brusque e saiu derrotado, por 1 a 0, jogando dentro de casa, no Heriberto Hülse. Clebinho fez o único gol da partida, ainda na primeira etapa, nesta quarta-feira (30).

A estratégia inicial dos donos da casa, foi tentar pressionar pelas laterais, e isso gerou uma boa oportunidade logo no início, aos dez minutos. Após uma saída errada do goleiro Zé Carlos, Reis tentou bater direto, mas acabou colocando muita força e mandando pra cima.

Mesmo sendo pressionado, os visitantes conseguiram um bom ataque e não desperdiçaram a oportunidade, abrindo o placar, aos 38 da primeira etapa. Jefferson Renan superou a marcação de Maicon cruzou na marca do pênalti para Clebinho, que não dominou bem, mas mesmo assim empurrou para o fundo da rede: 1 a 0.

Para o segundo tempo, o ritmo do Tigre foi de pressão total no campo de defesa do seu adversário. A vida dos mandantes ficou ainda mais fácil quando o artilheiro Hélio Paraíba foi expulso, depois de atingir Nino sem a bola. Aos 14 a melhor chegada, Maicon acertou a trave em chute colocado pela direta.

Mesmo tento montado um esquema de 3-1-6 em certo momento da partida, o Tricolor não conseguiu superar a defesa adversária, muito por causa da boa atuação do goleiro Zé Carlos. Com o jogo se aproximando do fim, os mandantes perderam intensidade e os visitantes conseguiram segurar o placar e sair com a vitória.

Com o resultado, o Tigre permaneceu com seis pontos e caiu para a quinta colocação na competição, saindo da zona de classificação do torneio. Já o Brusque agora soma a mesma pontuação que seu rival e fica em sétimo lugar.

Na próxima rodada, no domingo (3), o Criciúma enfrenta o Avaí, na Ressacada, às 17h. No mesmo dia, mas às 19h, o Brusque recebe o lanterna Tubarão, no Augusto Bauer. Partidas no horário de Brasília.