Ferrareis celebra primeiro gol com a camisa do Botafogo e se diz ansioso para estreia na Sula

Uma das mudanças na equipe titular do Botafogo na vitória por 3 a 0 contra o Boavista, Gustavo Ferrareis aproveitou bem a chance dada por Zé Ricardo. Emprestado pelo Internacional até o final deste ano, o meia foi o autor do primeiro gol da partida e teve ótima atuação, sendo substituído na segunda etapa devido ao desgaste físico.

O triunfo do último final de semana foi o primeiro do Alvinegro na temporada. Depois de quatro jogos frustrantes, o resultado conquistado em Bacaxá foi importantíssimo para recuperar e confiança do elenco e da torcida. Principalmente pelo fato do Botafogo ter um duelo importantíssimo contra o Defensa y Justicia, válido pela rodada inicial da Copa Sul-Americana.

Em entrevista coletiva concedida no Nilton Santos, Ferrareis comemorou seu primeiro tento com a camisa do Alvinegro carioca, além de destacar a importância da vitória após uma péssima campanha na Taça Guanabara.

"Fiquei muito feliz, sei que temos um grande ano pela frente. Que seja o primeiro de muitos. Que siga assim. Essa vitória veio para dar moral para a gente, temos um jogo importante na quarta-feira. Temos que conseguir a vitória".

"Não fizemos bons jogos no início da competição. Mas vencendo dá um novo ânimo, nova cara. Esperamos fazer uma boa partida para vencer na quarta-feira".

O meia também comentou sobre a mudança de formação da equipe. Para ele, a incorporação de um jogador na armação de jogo ajudou a melhorar a atuação do Glorioso.

"Mudou um pouco a formação. Mas independentemente disso, vamos entrar da melhor maneira possível contra o Defensa. Ter um cara mais na armação fica bacana, mas de qualquer forma estaremos bem preparados para esse jogo".

Perguntado sobre a chegada de Cícero, sexto reforço do clube em 2019, Ferrareis rasgou elogios ao experiente atleta de 34 anos.

"Pode ajudar muito. Sabemos da qualidade do Cícero. Nunca joguei com ele, mas já o vi jogar muito. Seu talento vai agregar bastante na nossa equipe".

Por fim, analisou o confronto com o Defensa y Justicia, que vive grande momento no Campeonato Argentino. Gustavo, que vai disputar uma competição sul-americana pela primeira vez na carreira, assumiu grande expectativa para um placar positivo no duelo desta quarta (06).

"A expectativa é muito boa. O Defensa vive um grande momento. Esperamos fazer uma grande partida, sabemos da qualidade, vimos alguns vídeos. Mas esperamos manter a sequência do último jogo para buscar uma grande vitória".

"Vai ser o meu primeiro jogo de uma competição sul-americana. Quero tratar isso da melhor forma, sei da importância desse torneio para o Botafogo. Espero que a gente comece com o pé direito".