Santos estreia na Copa do Brasil  contra Altos-PI com mudanças no time titular

Após perder para o Ituano no último domingo (3) de 5 a 1, pelo Paulistão, o Santos volta ao campo, mas em uma outra competição. O time do técnico Sampaoli estreia pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6) às 19h15 em Teresina, no Piauí. O adversário é o Altos, que vem de um empate em 1 a 1 diante do ABC, pela Copa do Nordeste. A competição conta com um novo regulamento, onde a classificação sera definida em jogo único nas duas fases iniciais. Ou seja: é tudo ou nada nesse confronto.



Santos



A equipe da baixada vai ter um desgaste grande, devido a maratona de viagens nos próximos dias. Isso devido a viagem de Santos São Paulo. São Paulo até Teresina. Teresina até São Paulo. São Paulo até Santos. O que gera em média uns 5.460 kms rodados nessa primeira etapa.

Para enfrentar o Altos, Sampaoli conta com Luiz Felipe de volta ao time titular, já que o zagueiro foi poupado no duelo diante do Ituano. O professor, como de costume, fechou o último treino antes da viagem, mas o que pode observar foi uma atividade de condução de bola e passe.



Sem ver um possível esboço, mas contando com o retorno de Luis Felipe, a formação pode ter três zagueiros: Luiz Felipe, Aguilar e Gustavo Henrique.

Uma provável escalação conta com: Vanderlei, Luiz Felipe, Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Copete; Jean Mota e Derlis González.



Após o jogo diante da Copa do Brasil, a delegação retorna para Santos e começa os preparos para enfrentar o Mirassol, no Pacaembu, pelo Paulistão. Após o jogo, o clube tem a opção de voltar para Santos e retornar a São Paulo no dia seguinte, para viajar ao Uruguai ou dormir na capital.Tudo isso para poder fazer sua estreia na Copa Sul-Americana, na terça-feira (12), diante do River Plate-URU. Haja fôlego para Sampaoli e companhia.



Altos



O time que foi fundado há apenas seis anos, não tem atacantes à disposição, mas é bicampeão do estadual e conta com um técnico experiente. No duelo desta quarta-feira, Leandro Campos terá que improvisar os meias para jogar como centroavantes.



A boa rodagem do técnico da segurança para a equipe. Leandro Campos tem mais de 30 anos dedicados ao futebol e já teve passagens pelo Joiville, Marcílio Dias, Metropolitano, Toledo, Matsubara, Santo André, Ituano, entre outros. E já foi campeão brasileiro da série C com o ABC em 2010 e também campeão com o Ceará, no estadual, em 2013.



A provável escalação conta com: Andrade; Ademir, Caique, Ramon Baiano e Tiaguinho; Dos Santos, Júnior Paraíba e Sidney; Ancelmo, Luizão e Eder Guerreiro. Técnico: Leandro Campos.



A arbitragem fica por conta de: Jean Pierre Gonçalves

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Andre da Silva Bitencourt