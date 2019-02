Maxi López aprova atuação do Vasco e exalta superação do time

Com sustos, o Vasco conseguiu avançar à segunda fase da Copa do Brasil no sufoco. Empatando em 2 a 2 com o Juazeirense, a equipe carioca confirmou sua sequência na competição nacional e agora aguarda Serra-ES ou Remo no próximo confronto pelo torneio.

Decisivo na classificação do Cruzmaltino, o centroavante Maxi López elogiou a partida feita pela equipe, criticou as condições do gramado e exaltou a superação dos seus companheiros no momento de dificuldade no duelo: “O Vasco fez um bom jogo. Nunca vi um campo assim, mas tem que superar essas dificuldades, a gente brigou e passou essa fase, é o que tínhamos que fazer. O importante é continuar nessa sequência, não parar, pontuar, passar”.

Em seu segundo jogo na temporada, o primeiro como titular, o camisa 11 deu uma assistência e marcou seu primeiro gol, em cobrança de pênalti. O argentino demonstrou felicidade e pregou tranquilidade para sequência: “Estou feliz porque são meus primeiros 90 minutos, fiz gol. Agora é ter tranquilidade para encarar o próximo jogo no Rio de Janeiro”.

O Vasco volta a campo no domingo (10), às 17h, contra o Resende pela semifinal da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida acontece no Maracanã e o Gigante da Colina joga pelo empate para ir à final.