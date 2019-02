De olho no topo da tabela, Atlético-MG visita a Caldense pelo Campeonato Mineiro

Em situações diferentes, Caldense e Atlético-MG entram a campo na tarde deste sábado (9), estádio Ronaldão em Poços de Caldas. O duelo é válido pela 6ª rodada do Cameonato Mineiro. Enquanto o Galo vem de vitória em casa por 2 a 0 contra o Guarani, a Veterana conquistou 1 ponto fora de casa contra o Tupi.

CALDENSE

A equipe do interior, vem de quatro empates e uma derrota em 5 jogos, sua primeira vitória poderá colocar o Verdão na briga pela parte de cima da tabela.

A Veterana contará com o retorno do lateral-esquerdo Edu Pina e do zagueiro Renato Silveira, que cumpriram suspensão na rodada passada. por outro lado, Salatiel voltou a sentir dores no joelho e não foi relacionado, ele se junta Leleco e Édipo ao departamento médico.

Provável escalação da Caldense:

Omar; Lazarini, Davy, Rodolfo e Felipe; Jean, Renan, Felipe Baiano, Carlinhos e Judson; Lorran.

ATLÉTICO

Preocupado com o jogo de volta contra o Danúbio (URU) pela Libertadores, na terça feira, no Independência, o time da capital poupa seus titulares e vai a campo com um time reserva, que por sua vez terá jogadores afim de mostrar serviço, como o lateral-direito Guga e o meia, recém contratado, Vinicius.

Provável escalação do Atlético:

Cleiton; Guga, Leo Silva, Maidana e Carlos César; Lucas Cândido, Jair e Vinicius; Terans, Alessandro Vinicius e Alerrandro.