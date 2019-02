Santos estreia na Sul-Americana em confronto inédito contra River Plate-URU

Na próxima terça-feira (12), às 19h15, o Santos dá início à sua caminhada pelo título da Copa Sul-Americana. O jogo irá ocorrer no Estádio Saroldi, que tem capacidade para 6.000 pessoas e fica na cidade de Montevidéu, local onde o Santos irá enfrentar o River Plate do Uruguai.



Sorteados no dia 17 de Dezembro de 2018, os clubes nunca se enfrentaram por nenhuma competição. O jogo de volta será no dia 26 de Fevereiro, no Pacaembu, mas com portões fechados, por conta de uma briga que ocorreu no último confronto internacional da equipe santista. Na ocasião, após o Santos ser eliminado pelo Independiente da Argentina, a torcida atrás de um dos gols criou uma confusão e tentou invadir os gramados do estádio do Pacaembu.



Favoritismo claro?



O Santos está tendo um começo de temporada com um desempenho de alta qualidade. A equipe treinada por Jorge Sampaoli vem vencendo seus adversários e convencendo seus torcedores com o bom futebol apresentado. Nos grandes testes, o Santos se saiu bem. Venceu o único clássico no Campeonato Paulista disputado até aqui por 2 a 0, contra o São Paulo. E, na Copa do Brasil, goleou o Altos do Piauí por 7 a 1. Isso credencia o Santos a ser favorito contra o River. Mas a pergunta que fica é se o Santos fará deste favoritismo uma realidade.



O Santos usou seu time reserva na última rodada do Campeonato Paulista, onde venceu o Mirassol por 1 a 0, no Pacaembu, com gol de Jean Mota. Isso mostra a força do elenco do time e mostra também que o Santos vai com força máxima para partida contra o River Plate. O desfalque mais recente é do peruano Cueva, que está suspenso da competição, por ter sido expulso ainda quando atuava pelo São Paulo, além de Lucas Veríssimo que ainda faz transição física, e Fellippe Cardoso, que ainda não se recuperou de uma lesão na coxa esquerda.

Provável Santos: Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar e Copete; Alison, Diego Pituca e Sánchez; Jean Mota, Derlis González e Soteldo.



Adversário inédito



A partida pela Sul-Americana será a primeira entre River Plate-URU e Santos na história das equipes. O River ficou conhecido no Brasil em 2016, quando enfrentou o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, um jogo terminou em 2 a 2 e o outro em 4 a 0 para o alviverde.



Os destaques da equipe são Da Luz, de 23 anos e Facundo Ospitaleche, de 22. Atacante e meio campista, respectivamente, ambos são as grandes estrelas do River Plate. O clube não joga um jogo oficial desde o dia 28 de Outubro de 2018, quando sofreu uma goleada para o Liverpool, por 4 a 1, pelo Campeonato Uruguaio.