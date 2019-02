Cassiano é apresentado pelo CSA e revela seu ponto forte: "Sou um jogador de velocidade"

Focando a conquista do Campeonato Alagoano e a permanência na Série A do Brasileirão, o CSA escolheu a quarta-feira (13) para apresentar oficialmente o atacante Cassiano. No CT do Mutange, o jogador de 29 anos descreveu suas próprias características de jogo.

"Sou um jogador de velocidade. Posso jogar tanto pelo lado do campo como de centroavante. A minha origem é realmente pelo lado do campo, mas foi como centroavante que tive sucesso no Paysandu. Pretendo aqui dar o meu melhor e no que o professor precisar, vou estar à disposição para poder jogar em qualquer posição."

O Atacante Cassiano foi apresentado hoje no CT Gustavo Paiva. O Presidente do Conselho Deliberativo Raimundo Tavares e o Executivo de Futebol Fabiano Melo deram boas vindas ao mais novo Azulino. Cassiano agora também é Sócio do Maior de Alagoas. pic.twitter.com/Li1eALe6PW — CSA (@CSAoficial) 13 de fevereiro de 2019

Chegando para brigar por posição com Patrick Fabiano, Cassiano apontou a opção de jogar ao lado do atual dono do ataque azulino.

"O Patrick é um grande jogador. Como eu disse, não preciso tirar ele do time, a gente pode jogar juntos. Isso é importante para o clube, ter dois grandes jogadores brigando por posição. Isso deixa o CSA mais forte. Acredito que isso só tem a somar para o clube."

Já na fase madura da carreira, Cassiano é natural de Porto Alegre/RS e chega ao Azulão para ser mais uma opção ofensiva de Marcelo Cabo. Em 2018, o atacante disputou 30 jogos pelo Paysandu e marcou 20 gols, sendo seis pela Série B do Brasileirão.