Avaí e Brusque ficam no zero em jogo atrapalhado pela chuva

Em um gramado impraticável por conta da grande quantidade de chuva em Florianópolis, Avaí e Brusque não saíram do zero pela oitava rodada do Campeonato Catarinense. Neste domingo (17), a partida que marcava o penúltimo jogo do ídolo Marquinhos pelo Leão foi ofuscada pelo temporal na Ressacada, diante de pouco mais de 2,5 mil bravos torcedores. O jogo chegou a ficar parado por aproximadamente 50 minutos após o intervalo.

A partida foi de poucas chances. No primeiro tempo, Iury e Daniel Amorim chegaram perto de marcar para o Avaí, enquanto Vladimir interrompeu algumas jogadas de ataque do Brusque. Na volta do intervalo, o árbitro Bráulio da Silva Machado paralisou a partida por conta das poças no gramado e autorizou o retorno da partida 50 minutos depois, com condições um pouco melhores. Marquinhos não retornou para a segunda etapa.

A segunda etapa foi de mais presença do Avaí, mas o nível da partida foi baixo. Daniel Amorim chegou a marcar aos sete, mas o gol foi anulado por impedimento. O goleiro Paulo Sérgio também apareceu em alguns momentos para impedir o gol avaiano, e garantiu o 0 a 0 na Ressacada.

O Avaí permanece na terceira posição com 14 pontos, quatro atrás de Figueirense e Chapecoense que lideram o Catarinense. O Brusque ocupa o quinto lugar, com 10.

Os dois times têm como próximo adversário o Metropolitano. Na quarta-feira (20), o Brusque joga em casa diante do Metrô, às 20h, pela nona rodada do Estadual. Na abertura do returno, o Avaí enfrenta o mesmo rival no Estádio do Sesi, em Blumenau, às 19h. Jogos no horário de Brasília.