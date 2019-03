Criciúma consegue gol no fim e evita derrota para Marcílio Dias

O Criciúma recebeu o Marcílio Dias, na tarde deste sábado (2), às 17h, no Heriberto Hulse, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense. O Tigre precisava de uma vitória se quisesse alcançar o próprio Marcílio Dias e se aproximar da quarta colocação no campeonato, mas o empate mantém a distância em quatro pontos.



A equipe visitante se mostrou melhor nos minutos iniciais, com boa organização em campo e dois atacantes rápidos, mas quem chegou primeiro com perigo foi o Criciúma, quando aos 16 minutos Daniel Costa bateu de longe, mas Paulinho antecipou e desviou de casquinha, salvando o Marcílio.

A partir daí o Tigre assumiu o domínio da partida, criando boas oportunidades. A única boa chance do Marcílio foi aos 39 da primeira etapa, quando Léo Rodrigues foi acionado pela direita, mas acabou errando na conclusão e desperdiçando uma boa jogada.



O Marcílio Dias voltou ligado para o segundo tempo, com fome de gol, e ao 10 minutos Luiz, goleiro do Criciúma, foi obrigado a fazer grande defesa. Do outro lado, o ataque do Tigre desperdiçou uma ótima jogada, quando Reis apareceu livre na entrada da área e errou o chute.

O primeiro gol da partida saiu aos 28 minutos, quando Anderson Ligeiro aproveitou lançamento do goleiro e mandou na medida para Roni, qua achou bem o espaço entre os zagueiros e abriu o placar. Cinco minutos depois, Caíque nem precisou saltar para cabecear a igualar o placar. O final do jogo foi de muita pressão do Tigre e tentativas de contra-ataque do Marcílio Dias. Zé Augusto, do Criciúma, foi expulso ao parar um contra-ataque que seria mortal, mas em nada alterou o resultado do jogo.



A distância entre as duas equipes permanece a mesma: 4 pontos. O Criciúma enfrenta a Chapecoense na próxima rodada, novamente em casa, no próximo domingo (10), às 16h. O Marcílio Dias enfrenta o Tubarão, em casa, no mesmo dia e horário.