Valentim elogia atuação do Vasco e fala sobre primeiro gol de Rossi: "Traz confiança"

Após empate na estreia, o Vasco conseguiu sua primeira vitória na Taça Rio neste sábado (02). O Cruzmaltino derrotou o Boavista pelo placar de 2 a 0, em São Januário, e manteve a invencibilidade na temporada.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Marrony abriu o placar aproveitando o rebote do goleiro Eiras após cobrança de falta de Bruno César. No segundo tempo, o camisa 10 encontrou Rossi, que, logo aos 7 minutos, ampliou a vantagem, marcando seu primeiro gol com a camisa do Vasco e fechando o resultado.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Alberto Valentim aprovou a atuação da equipe, que jogou em uma formação de 4-3-3: "Gostei muito da atuação do time, achei boa. Mas tivemos outras boas atuações na temporada também. É bom lembrar que antes do nosso segundo gol, o Fernando Miguel fez uma ótima defesa. Em outros jogos nós não estávamos nem sofrendo isso, só em uma ou outra jogada de bola parada. Mesmo assim foi um jogo seguro, o time criou oportunidades, teve a bola."

Valentim também explicou a escolha por Rossi no time titular e Pikachu como opção no banco de reservas. O camisa 7 marcou seu primeiro gol pelo clube.

"O Rossi precisava ganhar ritmo de jogo. Se não me engano ele tinha participado de apenas 160 minutos, enquanto o Pikachu fez pouco mais de 800. Foi importante para ele ter um jogo completo, muito bom que ele fez o gol, traz confiança, mostra que é mais uma opção. O Bruno é um exemplo disso, vem ganhando ritmo e jogando cada vez mais."

O Vasco volta a campo no próximo sábado (09), para o clássico contra o Flamengo, pela terceira rodada da Taça Rio. O jogo está marcado para às 19h, no estádio do Maracanã.