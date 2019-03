Chapecoense busca virada contra Metropolitano e acaba com jejum no Catarinense

Mesmo apresentando um futebol inferior em grande parte da partida, a Chapecoense venceu o Metropolitano na Arena Condá neste sábado (02), em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Catarinense. Ruan abriu o placar para o time de Blumenau, mas Amaral e Perotti garantiram a vitória dos mandantes. A Chape não vencia a cinco partidas.

Ainda que começando o jogo defensivamente, as primeiras oportunidades de gol surgiram do Metropolitano. Aos 7 minutos, Ari Moura ficou na cara do goleiro Ivan, mas o guarda-redes alviverde salvou a bola e conseguiu evitar o gol adversário.

A Chapecoense cresceu no jogo no minuto seguinte, com um chute de canhota por Perotti, fazendo com que o goleiro Fabian Volpi tivesse trabalho para salvar o time visitante.

Em minutos, o Metrô teve duas grandes chances. Aos 14, Ivan se atrapalhou na saída de bola e a sobra ficou com o jogador Negueba, do Metropolitano, que arriscou de longe. Aos 16, o time visitante buscou pegar a Chape despreparada e atacou em velocidade, mas a bola parou no goleiro.

Aos 17, surgiu a melhor oportunidade da Chapecoense, quando o zagueiro Luiz Otávio aproveitou a bola aérea e tentou o cabeceio, mas a trave impediu o gol. Mas essa não foi a única vez que o zagueiro acertou o poste, aos 34 a bola bateu novamente à direita de Volpi.

O Metrô se armou com a defesa e finalizou o restante da primeira etapa com maior posse de bola e menos ataque. A Chape até tentou com jogadas individuais, mas não atingiu a meta adversária, fazendo que o primeiro tempo encerrasse sem gols.

Quando a bola voltou a rolar na Arena Condá não demorou muito para a rede balançar pela primeira vez. Com um minuto de jogo o Metropolitano não desperdiçou contra-ataque e Ruan abriu o placar para o time visitante.

A Chape só cresceu no jogo vinte minutos após levar o gol, aos 24 o time tem uma boa chance com Victor Andrade, mas foi impedido pelo meio campista Thiago Araújo. No entanto, o time visitante não conseguiu segurar e aos 26 minutos Marcos Vinícius cobrou na área, e Amaral não desperdiçou, mandando de cabeça pro fundo do gol.

Depois do gol a Chapecoense se tornou mais ofensiva e virou o jogo aos 34 minutos. Quando Victor Andrade encontrou Lourency na área, o atacante finalizou e Volpi fez a defesa, mas o garoto Perotti pegou o rebote e marcou pro time da casa.

Com a vitória, o time do Oeste retorna à segunda posição, mas pode perder o lugar para o Avaí, que encara o Joinville neste domingo (03). Essa é a primeira vez que a Chapecoense vence após ser eliminada da Copa Sul-Americana 2019.

O Verdão entra em campo novamente pelo Estadual no domingo (10), enfrentando o Criciúma às 16h. Já o Metropolitano duela contra o Joinville na sexta-feira (08), às 20h. Jogos no horário de Brasília.