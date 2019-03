Chapecoense visita Mixto pela Copa do Brasil tentando evitar segunda eliminação seguida

Tentando retomar os bons resultados em campo, a Chapecoense enfrenta o Mixto nesta quarta-feira (6), em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília).

Na última fase, a Chape empatou sem gols com o São José-RS e saiu classificada pelo critério da CBF de jogos fora de casa. Já o Mixto eliminou o CSA, que subiu recentemente para a Série A, com resultado final de 1 a 0 para o time de Mato Grosso.

Nessa etapa da competição, para passar de fase o time precisa conseguir ganhar. O empate no jogo de hoje (06), leva para a decisão nos pênaltis.

A vitória para o Mixto cairia como uma luva para o time mato-grossense, que há anos vem tendo problemas com dívidas. Com mais de 40 processos trabalhistas, a equipe foca na premiação para conseguir quitar as pendências.

"O Mixto está na justiça para conseguir um ato trabalhista para não ter todas as rendas e premiações retidas pela justiça. Assumimos as dívidas e queremos honrar, mas com planejamento para também não prejudicarmos os atletas e fornecedores atuais", explicou Vinícius, diretor jurídico do clube.

As equipes contam com poucas baixas no elenco, a preocupação do Mixto é com a definição do STJD para saber se o treinador Toninho Pesso poderá participar. O técnico foi expulso na partida contra o CSA, também pela Copa do Brasil.

Já a Chape não conta com Alan Ruschel, lesionado, e Tharlis, que foi expulso na partida contra o São José-RS na Copa do Brasil. Além disso, o atacante Welligton Paulista deixou o clube rumo ao Fortaleza na última semana.

Provável escalação do Mixto

Vinicius; Rodrigo Biro, Mateus Alves, Marlon, Arilton; Lucas Coutinho, Arthur, John Marques (Yago), Dinélson, William Amendoim; Yan Philippe.

Provável escalação da Chapecoense

João Ricardo; Bruno Pacheco, Joilson, Rafael Pereira, Eduardo; Márcio Araújo, Elicarlos (Amaral), Lourency (V. Andrade), Yann (Augusto), Renato; Everaldo.

O jogo acontece na casa do Mixto, na Arena Pantanal. O vencedor da partida recebe R$ 1,4 milhão de prêmio e enfrentará o Criciúma na terceira fase da competição.