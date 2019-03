De volta ao Rio! Botafogo anuncia a contratação de Diego Souza por empréstimo

Nesta sexta (08), o Botafogo anunciou oficialmente a contratação de Diego Souza, por empréstimo, até o final do ano. O atleta, que ainda pertence ao São Paulo, será o sétimo reforço do alvinegro para a temporada. Apesar de ainda não ter encontrado a melhor forma em 2019, o atacante chega para ser titular e espera retomar a boa fase vivida ano passado, quando foi artilheiro do tricolor paulista, com 16 gols, 12 no campeonato brasileiro.

Após mais de uma semana negociando, o São Paulo aceitou liberar o jogador por empréstimo até dezembro, quando encerra o seu vínculo com o clube paulista. A partir de agora, o Botafogo assume o salário integral do atleta e priorizará o tricolor em uma futura venda do jovem atacante, Luiz Fernando. Além disso, ao final dessa temporada, a equipe do Morumbi terá a possibilidade de renovar o contrato com o Diego.

Apesar de não estar vivendo uma boa fase, o centroavante chega ao glorioso para ser titular, com a missão de comandar o ataque e dar mais experiência ao elenco alvinegro. O atacante foi o artilheiro do São Paulo na última temporada, com 16 gols.

Carioca e criado na Ilha do Governador, Diego será o 17° jogador na história a jogar nos quatro grandes do Rio de Janeiro, se juntando à Léo Moura, Paulo César Caju, Afonsinho e Válber. O atacante também passou por outros grandes clubes do futebol brasileiro, como: Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Sport e já foi convocado para a seleção principal do Brasil.