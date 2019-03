Coritiba vacila no final e cede empate ao Rio Branco

O Coritiba recebeu o Rio Branco-PR na tarde deste domingo (24), no Couto Pereira, em jogo válido pela quarta rodada da Taça Dirceu Krüger, e acabou cedendo o empate em 1 a 1 no apagar das luzes. As duas equipe seguem dividindo a liderança do Grupo B do Paranaense, ambas com sete pontos em quatro jogos, e só dependem de si mesmos para conquistar uma classificação na próxima fase do estadual.



Com alguns problemas técnicos, o Coritiba tentou achar a saída através da entrega e da vontade desde o início da partida. No primeiro minuto a pressão já começava a ser desenhada com Welinton Junior, que levou perigo ao gol de Ravel. A intensidade do time coxa-branca foi recompensada aos 15 minutos, quando Rodrigão aproveitou passe de Patrick Brey e chutou cruzado para abrir o placar e chegar a cinco gols na competição, igualando Bergson e Marquinho. Uma jogada em particular chamou atenção pela irritação da torcida. Aos 35 minutos, Juan Alano avançou com a bola e preferiu driblar ao invés de tocar para Rodrigão, que estava livre, ele foi travado pela zaga e, ao sair de campo para o intervalo, foi vaiado pela torcida.



O segundo tempo mostrou um Coritiba com a mesma vontade da etapa inicial, mas sem muita criatividade para quebrar a marcação adversária e aproveitar a pressão para definir o resultado. Aos 29 minutos, Welinton Júnior avançou em velocidade e foi derrubado na entrada da área por Anderson, que recebeu o cartão vermelho. Mas mesmo com a vantagem numérica o Coxa não conseguiu fechar o placar e, aos 44 minutos da etapa final, no apagar das luzes, foi castigado com o gol de empate. João Antônio ajeitou para Paulo Henrique que cabeceou no contrapé de Muralha, fechando o placar em 1 a 1.



O Coxa agora tem um clássico pela frente, contra o Paraná, e precisa da vitória se quiser se classificar. Em caso de empate ou derrota, o Coxa precisa que Cascavel CR e Cianorte não vençam suas partidas. O clássico Paratiba acontece no próximo domingo (31), às 16h, no Estádio do Pinhão.



O Rio-Branco-PR joga contra o Cianorte, também no domingo (31), às 16h, em casa, no Estradinha, e precisa apenas vencer para se classificar.