Abner deve estrear pelo Athletico após suspensão de Vitinho

O jovem lateral-esquerdo, Abner, que estava no Coritiba e já teve passagem pelo Real Madrid, deve ter sua primeira oportunidade na equipe de aspirantes do Furacão. Tudo por conta da suspensão de Vitinho, que é atacante mas estava jogando improvisado na lateral.

Abner chegou ao Athletico no dia 8 de março e chegou a ficar no banco na partida contra o Foz do Iguaçu, mas não chegou a entrar em campo. Ele é o único lateral-direito do elenco de aspirantes.



O técnico Rafael Guanaes comentou sobre a possibilidade da estreia de Abner e da recuperação do atleta após passagens apagadas por Real Madrid e Coxa.



"É uma tentativa do clube de resgate. Ele vem trabalhando bem, vem sendo preparado para ter condições de jogo, independente de quanto seja em cada jogo e em qual jogo. Vem seguindo os passos para que ele esteja com condições plenas de ser usado. A gente tem, sim, a expectativa de poder. Hoje (sábado), ele ficou no banco já vivenciando, já sentindo a torcida, já sentindo de novo o ambiente de jogo e trabalhando bem para uma construção que temos a semana toda para pensar", disse.



A partida que pode marcar a primeira partida do lateral-direito pelo Athletico acontece no próximo domingo (31), às 16, contra o Londrina, no Estádio do Café. O Furacão já está classificado para as semifinais da Taça Dirceu Krüger.