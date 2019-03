Ceni se mostra insatisfeito com atuação contra o Moto: "O jogo permitia que a gente jogasse mais"

Após o empate em 1 a 1 com o Moto Club, o treinador do Fortaleza, Rogério Ceni, mostrou-se descontente com a atuação do time. Os gols só vieram no segundo tempo. O Leão saiu na frente com Marcinho, aos 12, e o Rubro-negro empatou com Juninho Arcanjo, aos 27, de pênalti. Ainda assim, o Fortaleza se classificou para a segunda fase da Copa do Nordeste.

"Eu também não gostei muito do que nós jogamos. Apesar de estar com alguns desfalques e com jogadores cansados, nós optamos por deixá-los. Esse time começou a treinar segunda-feira. Quintero no lugar de Patrick. Carlinhos no lugar de outro que eu estava testando. Na frente, Wellington Paulista. Fizemos dois 30 minutos de coletivo contra a base. Acho que era o esquema ideal para hoje. O jogo permitia que a gente jogasse mais do que a gente jogou hoje", afirmou Ceni.

O Leão encerra a fase de classificação da Copa do Nordeste jogando em casa diante do ABC, às 16 horas, no próximo sábado (30). Na quarta-feira, encara o Guarany de Sobral, pelas semifinais do Campeonato Cearense, no Junco, às 21h30. O comandante garantiu foco momentâneo no jogo do meio de semana.

"Para jogar em Sobral e sacramentar o jogo, acho muito difícil. Quero usar os jogadores que ficaram treinando. Treinamos segunda e terça, e na terça a gente viaja. A gente tenta utilizar a maioria dos jogadores que ficaram em Fortaleza", finalizou o técnico.