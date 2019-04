Treze anuncia reforços e segue reformulando elenco para o Brasileiro

O Treze segue reformulando o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C. Nesta terça-feira (2), a diretoria alvinegra anunciou a chegada de dois reforços e mais atletas que não seguirão no clube para o segundo semestre.

O volante Fernando, de 31 anos, que estava no Grêmio Serrano na disputa do Campeonato Paraibano, foi o primeiro reforço confirmado pela diretoria do Galo da Borborema. O jogador vestiu a camisa do Treze em 2009, onde conquistou a Copa Paraíba daquele ano, e acumula passagens por Internacional, Mogi Mirim e Botafogo-SP.

Outro que chega para a disputa da Série C é o atacante Gil (foto principal), de 27 anos, que estava no Goianésia-GO. O atleta já passou pelo Ceará, Vila Nova e São Bernardo, além de registrar passagens pelo futebol do exterior. Ambos os reforços já treinam na tarde de hoje no Presidente Vargas, e vão se apresentar na sala de imprensa do clube.

Enquanto alguns chegam, outros se despedem, como é o caso do zagueiro Ramos e do atacante Teco. A dupla entrou em acordo com a diretoria do clube e rescindiu o contrato com o Galo da Borborema.

A torcida do Treze segue na expectativa do anúncio do próximo "camisa 10" do clube para a Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelinho Paraíba, principal personagem na campanha da Série D em 2018, que atuou pela Perilima no Campeonato Paraibano, é o principal nome trabalhado pela diretoria do Galo.

Além disso, o clube ainda está sem técnico. Kleber Romero, que comandou a equipe no final da participação no Campeonato Paraibano, não seguirá como treinador. Flávio Araújo, vice campeão da Série D em 2018 com o Galo, é a bola da vez. A diretoria do River-PI confirmou um contato da cúpula de futebol do Treze com o técnico.

O Treze só voltará a atuar em partidas oficiais no próximo dia 27. O Galo da Borborema vai até o Recife para encarar o Santa Cruz no estádio do Arruda, já pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série C.