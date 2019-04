Com casa cheia, Corinthians recebe Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil

O Corinthians irá contar com o apoio da fiel torcida nesta quarta-feira (03). Com 28 mil ingressos vendidos de forma antecipada, o Timão terá casa cheia no jogo contra o Ceará, em partida válida pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Corinthians sem surpresas

Em uma preparação sem muitas surpresas, o técnico Fabio Carille terá como desfalque apenas o zagueiro Manoel, que será poupado devido a dores no ombro esquerdo, dando lugar a Marllon na defesa. Em compensação, o uruguaio Bruno Méndez será relacionado pela primeira vez e pode estrear pelo alvinegro.

Caso não pinte nenhuma surpresa de última hora, o Corinthians deve ir a campo com o seguinte time: Cássio; Fagner, Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Clayson, Vagner Love e Gustavo.

Destaque na vitória contra o Santos, o atacante Clayson segue entre os titulares do Timão. (Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)



Titular e destaque do Timão na atual temporada, o atacante Clayson foi o escolhido pelo alvinegro para a coletiva de imprensa na véspera da partida. Autor de um dos gols na vitória sobre o Santos, o jogador está preparado para enfrentar o Vozão e destaca a sua preparação durante os treinos.

"É algo que procuro evoluir. Nos treinos de finalizações, sou um dos melhores, mas no jogo com a perna inchada você está cansado e nem acerto o gol. Os goleiros falavam para acertar o gol e passar a responsabilidade para eles. Com a perna descansada é totalmente diferente", ressaltou o atacante.

Ceará vem embalado para surpreender

O Ceará sabe que tem uma missão árdua, mas ao menos chega embalado. Aliás, o Vozão só perdeu dois jogos na temporada toda, sendo um deles justamente para o Corinthians, na Arena Castelão. No momento, a equipe de Lisca está invicta há cinco partidas, mas antes de encontrar os comandados de Carille eram 13 jogos sem sair de campo com um revés.

A grande novidade deve ser o retorno de Thiago Carleto, que não pode jogar em Fortaleza. Roger também pode perder vaga para Ricardo Bueno. A provável escalação do Ceará é a seguinte: Richard, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Juninho e Ricardinho; Felipe Baxola, Chico e Ricardo Bueno (Roger).

Timão tem boa vantagem

Com a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Fortaleza, o Corinthians pode até perder por 1 a 0 que garante a sua classificação à próxima fase da Copa do Brasil.