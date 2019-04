João Ricardo é pego no doping e desfalca Chapecoense

Na reta final do Campeonato Catarinense e próximo de um jogo importante na Copa do Brasil, a Chapecoense recebeu a notícia que o goleiro titular do time, João Ricardo, foi flagrado no exame antidoping e está suspenso preventivamente.

O teste foi realizado após a partida diante do Mixto, no dia 6 de março, pela Copa do Brasil. No exame, foi constatada a presença de uma substância proibida na amostra de urina coletada. O clube não informou qual a substância encontrada.

O time do Oeste Catarinense solicitou, juntamente com o goleiro João Ricardo, um pedido solicitando a abertura da Amostra B do exame de urina. Equipe e atleta aguardam o resultado, enquanto isso, o arqueiro não poderá defender a Chape.

Recentemente a equipe contou com uma baixa importante no grupo de goleiros após Ivan ter sido acusado de agredir ex-namorada. A Chapecoense rescindiu o contrato com o arqueiro Ivan, que era o reserva imediato de João Ricardo.

Hoje a Chape conta com os jovens Tiepo e Igor Campos, que subiram recentemente da base do clube. O goleiro Elias passa por um processo de transição e ainda não está apto a jogar.

Outro jogador que pode ser uma opção é o recém contratado Vagner, que atuava pelo Grêmio Novorizontino, o arqueiro firmou contrato com o time de Chapecó na última sexta-feira (05), e deve passar por exames antes de ser apresentado oficialmente.

João Ricardo tem 16 jogos pelo Verdão e 16 gols sofridos. Caso seja confirmado o uso de substância ilegal, a Chapecoense não corre risco de ser eliminada da Copa do Brasil, neste caso a punição é direcionada apenas ao jogador.