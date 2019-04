Santa Cruz e CRB se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste

O Santa Cruz recebe, na noite deste sábado (6), o CRB, em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Por ter concluído a primeira fase com uma campanha melhor que a do Galo, a Cobra Coral tem a vantagem de definir a vaga para a semifinal jogando no estádio do Arruda, no Recife. A partida começa às 20h e terá transmissão em tempo real pela VAVEL Brasil.

Eliminado precocemente do Campeonato Pernambucano, o Tricolor terminou a primeira fase da Copa do Nordeste na vice liderança do Grupo A, somando 12 pontos. Na última rodada da fase classificatória, a Cobra Coral bateu o Confiança por 2 a 0, jogando no palco da partida desta noite. Na última quarta-feira (3), o Santa Cruz enfrentou o ABC, em Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil, e foi derrotado por 1 a 0.

Integrando a mesma chave do adversário de hoje, o CRB não obteve uma classificação tranquila. O Galo terminou na terceira posição e somou apenas 9 pontos em oito jogos disputados. Na última partida da primeira fase, a equipe alvirrubra empatou sem gols com o Botafogo-PB. No meio da semana, o time alagoano também ficou no empate, desta vez por 1 a 1, diante do Bahia, pela Copa do Brasil.

A partida marcará o reencontro do Santa Cruz com Roberto Fernandes. O treinador do CRB dirigiu o Tricolor durante a Série C do ano passado, após ter conquistado o título pernambucano comandando o Náutico. O técnico deixou a Cobra Coral depois da eliminação nas quartas de finais, quando o Santa não conseguiu o acesso ao ser derrotado pelo Operário-PR.

Roberto Fernandes comandou o Santa Cruz durante a Série C em 2018 (Foto: divulgação/Santa Cruz)

Retornos, estreia e desfalque

Para o confronto desta noite, o técnico Leston Júnior pode contar com o zagueiro Danny Moraes, que retorna após se recuperar de lesão, e com o atacante Elias, que cumpriu suspensão contra o ABC. Além da dupla, outro atacante também está à disposição do treinador para o jogo contra o CRB. Trata-se de Dudu, regularizado nesta sexta-feira (5), que pode estrear com a camisa do Santa Cruz.

Por outro lado, Leston não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Ré. O jogador continua se recuperando de uma lesão na coxa esquerda e desfalca o Tricolor nesta noite. Em seu lugar, o técnico confirmou a permanência de Carlos Renato na equipe titular.

O elenco do Santa Cruz concluiu a preparação para enfrentar o CRB na tarde de ontem, em treinamento coletivo realizado no estádio do Arruda. No trabalho, Leston Junior esboçou a equipe que deve começar jogando com: Anderson; Marcos Martins, João Victor, William Alves e Carlos Renato; Italo Henrique, Diego Lorenzi e Allan Dias; Elias (Augusto), Luiz Felipe e Pipico.

Transtorno defensivo

O CRB chega para encarar o Santa Cruz sem sua dupla de zaga titular. Edson Henrique vai cumprir suspensão automática. Wellington Carvalho, que se recupera de lesão no tornozelo, embarcou para o Recife, mas com poucas chances de entrar em campo. Com isso, o técnico Roberto Fernandes vai escalar Guilherme Mattis e Luiz Fernando para compor o sistema defensivo.

Outro que também pode ficar de fora da partida desta noite é o volante Claudinei, que sentiu a posterior da coxa durante a partida contra o Bahia no meio da semana. Ferrugem, que teve uma lesão no ombro, está à disposição de Roberto Fernandes, assim como o meia Felipe Menezes, recuperado de uma lombalgia.

No último treino de preparação para o duelo contra o Santa Cruz, Roberto Fernandes escalou a equipe titular com Edson Mardden; Júnior, Guilherme Mattis, Luiz Fernando e Igor; Ferrugem, Lucas e Felipe Menezes; Mailson, Barbio e Zé Carlos. O técnico deve começar o jogo sem alterar o time que trabalhou durante a semana.