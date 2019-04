Athletico-PR vence Tolima com gol de Bruno Guimarães e encaminha classificação na Libertadores

Athletico-PR e Deportes Tolima se enfrentaram na noite desta terça-feira (9), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Apesar da dificuldade em furar o forte bloqueio dos visitantes, o Furacão venceu por 1 a 0 com gol de Bruno Guimarães e se isolou na liderança do grupo G.

Os colombianos protagonizaram o primeiro lance mais contundente da partida. Aos 7 minutos Gonzales cobrou falta, Léo Pereira afastou, mas a bola sobrou no pé de Carrascal. O camisa 14 bateu forte, contudo mandou por cima da meta de Santos.

Marco Rúben tentou fazer o gol que Pelé não fez na Arena da Baixada. Da metade do campo o centroavante argentino tentou encobrir o arqueiro adversário, mas ele conseguiu se recuperar e evitar o que seria um golaço dos mandantes, o primeiro da partida.

Se o primeiro tempo não reservou emoções fortes aos torcedores, o segundo começou a todo vapor. Primeiro com Camacho. Bruno Guimarães cruzou, Léo Pereira dividiu e na sobra, na entrada a área, o camisa 15 finalizou forte, mas em cima do camisa 12.

Montero brilhou na sequência novamente, defendendo à queima-roupa finalização de Renan Lodi no ar. Nikão conseguiu achar cruzamento na medida para o lateral-esquerdo do Rubro-negro, mas seu chute parou nas mãos do goleiro do Tolima e na sequência no travessão.

Os donos da casa mantiveram a pressão. Rony recebeu de Bruno Guimarães, bateu forte, Montero espalmou, a bola subiu e na disputa pelo alto Marcelo Cirino conseguiu ganhar do zagueiro e desviar, mas por cima do travessão colombiano.

De tanto insistir, o Athletico conseguiu furar o bloqueio da defesa de Ibagué. Bruno Guimarães recebeu de Renan Lodi, aproveitou o espaço na intermediária, avançou e bateu forte, a bola ainda desviou na marcação e foi morrer no cantinho das redes colombianas.

Com a vitória, o Furacão chegou aos nove pontos em quatro jogos e se isolou na liderança do grupo G. Como Tolima ficou com quatro pontos e o Boca Juniors possui a mesma pontuação, a equipe brasileira deixa a classificação bem encaminhada.

O Athletico Paranaense volta a campo pela Libertadores no dia 24/04, quando visita o Jorge Wilstermann no Félix Capriles. O Deportes Tolima recebe o Boca também no dia 24/04 no Manuel Murillo Toro. Ambas as partidas são pela quinta rodada do grupo.