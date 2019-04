Lucas Romero vibra ao ser quarto jogador estrangeiro que mais jogou pelo Cruzeiro: "Orgulho"

O jogador Lucas Romero completou 137 jogos com a camisa do Cruzeiro, na vitória em cima do Atlético-MG, pela partida de ida da final do Campeonato Mineiro. Com o número, o argentino se tornou o quarto estrangeiro, ao lado de Maldonado, campeão da tríplice coroa em 2003, que mais esteve em campo com a equipe estrelada.

“Para mim é um orgulho muito grande, fico muito feliz de entrar nessa grande história desse grande clube que é o Cruzeiro, de vestir tantas vezes essa camisa. Agora é continuar trabalhando e não perder o foco e ir somando os jogos para conseguir uma marca ainda maior pelo Clube. É sempre bom vestir essa camisa, sempre fico feliz, e tomara que siga quebrando recordes aqui no Cruzeiro”, afirmou.

Romero já esta de olho na terceira posição, no qual, precisa apenas de quatro partidas para encostar em Perfumo, zagueiro que defendeu a Raposa na década de 70.

“Sei que são grandes jogadores e que têm muita história aqui. O Perfumo eu conheço mais um pouco porque é Argentino, é um emblema lá no nosso país, um grande jogador sempre lembrado pelas suas proezas, e com muito respeito espero ultrapassá-lo em breve”, declarou.

O versátil jogador também espera o bicampeonato do Estadual. Para ele, o Cruzeiro possui um grande elenco e conta com o apoio da torcida no Independência.

“A vitória foi construída no primeiro jogo. A gente fez uma grande partida, agora temos que ir na casa do adversário e tenta resolver. Temos um grande time, um grande equipe e a gente vai lutar para conquistar esse bicampeonato. A torcida do Cruzeiro nos acompanha sempre onde vamos jogar e sempre nos apoia e lá não será diferente, como em outras ocasiões”, finalizou.

Confira os 10 estrangeiros que mais atuaram pela Raposa