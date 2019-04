Bahia goleia Londrina e constrói vantagem na quarta fase da Copa do Brasil

O Bahia goleou o Londrina por 4 a 0 na Arena Fonte Nova na noite desta quinta (18) e conquistou excelente vantagem para avançar na Copa do Brasil. O Tricolor de Aço contou com o apoio de sua torcida para dominar as ações do jogo e vencer com tranquilidade.

O Esquadrão começou o jogo ofensivo e embalado pelo apoio de sua torcida, que compareceu em bom número. Não demorou para o artilheiro Gilberto levar perigo em duas oportunidades, aos 11 e 20 minutos.

Aos 24, Arthur Caíke aproveitou a saída do goleiro para abrir o placar para o Tricolor. Poucos minutos depois, Nino Paraíba chutou de direita sem chance para o arqueiro do Londrina e ampliou o placar. Ainda na primeira etapa, Paulinho Moccelin cometeu falta dura e foi expulso, deixando o Londrina em desvantagem.

No segundo tempo, o Bahia veio mais tranquilo. Porém, ainda assim, mais presente no campo de ataque. Aos 31, Nino Paraíba cruzou para Arthur Caíque marcar mais um. Mesmo depois disso, o Tricolor continuou criando boas chances. Aos 46, Fernandão subiu alto para mandar para o fundo das redes e fechar o marcador. 4 a 0 para o Bahia.

Com o resultado, o Tricolor da boa terra pode perder até por três gols de diferença na partida de volta que garanta sua classificação para as oitavas de final do torneio. Antes, no entanto, decide o título do Campeonato Baiano contra o Bahia de Feira no próximo domingo (21).