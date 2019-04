Werley enxerga chance de título estadual do Vasco: “90 minutos para fazer tudo diferente”

Domingo (21) o Vasco terá o seu jogo mais importante na temporada de 2019. Contra o Flamengo, no Maracanã, o Cruzmaltino disputa a segunda partida da decisão do Campeonato Carioca. Na ida, foi derrotado por 2 a 0 no Nilton Santos, onde mandou seu jogo.

Para o zagueiro Werley, é a oportunidade do time de Alberto Valentim dar a volta por cima na temporada e, de quebra, conquistar o campeonato em cima do maior rival, fato que não acontece há bastante tempo.

“Estamos vindo de dois resultados negativos e nada melhor do que um jogo contra o nosso maior rival para dar a volta por cima. É um jogo importante, uma decisão, e lutamos muito para estar aqui . Sabemos que a vantagem do Flamengo é considerável, mas temos mais 90 minutos para fazer tudo diferente e sair de campo com o título do Campeonato Carioca”.

O defensor garantiu que é um confronto para se enfarar com coração, ressaltou a vantagem confortável do arquirrival, mas frisou que o elenco acredita na vitória e na conquista de mais um título do Campeonato Estadual.

“Temos que corrigir os erros que apresentamos no primeiro jogo. Contra o Santos, a equipe já se comportou melhor que nessa partida. É decisão e precisamos encará-la com coração mesmo. Como disse antes, o Flamengo tem uma vantagem, mas nosso time possui plenas condições de reverter esse resultado. Estamos acreditando, pois sabemos que ainda não tem nada definido. Vamos fazer de tudo para dar alegria ao nosso torcedor”.