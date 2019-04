Nada decidido para Bahia e Bahia de Feira na decisão do Campeonato Baiano

Bahia e Bahia de Feira se enfrentam neste domingo (21), na Fonte Nova, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. A primeira partida da final ocorreu no dia 14 de abril, no Joia da Princesa e terminou empatada em 1 a 1. Bruninho abriu o placar para o Bahia de Feira e Rogério empatou para o Bahia nos acréscimos.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram em 27 oportunidades. O Bahia leva vantagem no confronto, com 15 vitórias. Já o Bahia de Feira venceu seis vezes. Além disso, ocorreram seis empates.

O árbitro Luiz Flávio de Oliveira comanda a partida. Ele será auxiliado por Paulo de Tarso Bregalda Gussen e José Carlos Oliveira dos Santos. No árbitro de vídeo (VAR), Rodrigo Nunes de Sá será o juiz principal, com auxílio de Elicarlos Franco de Oliveira.

Bahia conta com o apoio da torcida para conquistar o título

A equipe chegou à final após bater o Atlético-BA na semifinal. Na partida de ida, o Bahia venceu por 3 a 0, na Fonte Nova. Moisés, Ed (contra) e Ramires marcaram os gols. Na volta, no Carneirão, nova vitória, dessa vez por 2 a 0. Fernandão e Shaylon fizeram os gols da vitória.

No último treino antes da final, o grupo fez um treino mais leve e em seguida o preparador físico fez um trabalho especial os atletas. Na última parte, os atletas realizaram uma curta movimentação com bola. Também houve treinos de cobranças de pênaltis e faltas frontais.

A equipe terá o retorno do atacante Élber, que está recuperado de um edema na região posterior da coxa. Ele treinou normalmente e deve reforçar a equipe na decisão. Já o goleiro Douglas voltou a sentir dor na coxa e fez tratamento na fisioterapia.

O lateral-direito Nino Paraíba afirmou que será uma partida difícil, mas que a equipe está confiante: “Vai ser um jogo muito difícil. Não é a toa que eles chegaram na final. Mas agora a gente joga dentro de casa e tem que impor nosso ritmo. Para a final, a gente vai mais confiante. Vamos em busca desse titulo” disse.

Provável escalação do Bahia: Anderson; Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton, Gregore e Ramires; Artur, Arthur Caíke e Gilberto.

Bahia de Feira quer seu segundo título estadual na história

A equipe chegou à final após passar pelo Vitória da Conquista. O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1. Gabriel Bispo abriu o placar para o Bahia de Feira e Arthur Caculé empatou para o Vitória. No jogo de volta, vitória do Tremendão por 2 a 1. Deon e Gabriel Bispo marcaram para o Bahia de Feira e Gustavo Almeida para o adversário.

Com a semana livre, todo o elenco do Bahia de Feira focou as atenções na decisão do estadual. O grupo está tão focado que a concentração foi iniciada na quinta-feira (18) e os jogadores não terão direito de sair do centro de treinamento nem mesmo para os festejos da Semana Santa.

O técnico Barbosinha não contará com o volante Gabriel Bispo, expulso na partida de ida, em Feira de Santana. Durante os treinamentos, ele indiciou que pode ousar e colocar o atacante Ebinho na vaga em aberto. Ainda assim, deixou a questão em aberto e pode optar pelo volante Edimar.

O meio campista Bruninho falou sobre a expectativa da decisão: "Estamos confiantes de chegar lá na Fonte Nova fazer um bom jogo, surpreender o Bahia e trazer mais um troféu para Feira de Santana. Então, a gente vai em busca disso. Vamos trabalhar firme e forte para chegar no domingo diante do Bahia e sair campeão", disse.

Provável escalação do Bahia de Feira: Jair; Edvan, Victor Hugo, Paulo Paraíba e Alex Cazumba; Edimar, Capone, Jarbas e Bruninho; Vitinho e Deon.