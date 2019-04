Guia VAVEL do  Brasileirão 2019: Internacional

Quarenta anos após a última conquista do Brasileirão, o Internacional busca o quarto título. A equipe levantou a taça da competição nacional em três oportunidades: 1975, 1976 e 1979, quando foi campeão invicto.

Escalação

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro (William Pottker), Nico López e Guerrero.

Destaque: Nico López

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Eleito craque do Campeonato Gaúcho 2019, Nico López é um dos destaques do Internacional na temporada. Ele foi o artilheiro da equipe na competição regional com três gols.

Na Libertadores, até o momento o atacante tem três gols e foi responsável pelas três assistências na vitória por 3 a 2 em cima do Palestino no Beira-Rio.

Fique de olho: Paolo Guerrero

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Paolo Guerrero é a grande aposta colorada no ataque para a temporada. Após cumprir punição por doping, o atleta estreou no Internacional no dia 6 de abril, já marcando o primeiro na vitória sobre o Caxias.

Na Libertadores, fez três gols até o momento. Além disso, com o peruano em campo, a equipe ganha mais espaços e movimentação no ataque. A expectativa é de que o camisa 9 balance as redes por muitas vezes em 2019.

Técnico: Odair Hellmann

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Após se firmar no comando do Internacional na última temporada, quando levou o clube às primeiras posições do Brasileirão, garantindo vaga na Libertadores, Odair Hellmann tem a confiança e o carinho do grupo colorado.

Mas, por parte da torcida, algumas de suas decisões ainda são muito questionadas, principalmente o pouco aproveitamento dos atletas da base nas partidas do Gauchão e a característica da equipe de priorizar o lado defensivo. O torcedor quer que o técnico seja mais ousado em suas escolhas.

Estádio

Foto: Divulgação/Internacional

O estádio José Pinheiro Borda, famoso Beira-Rio, completou recentemente 50 anos. A casa colorada foi inaugurada em 6 de abril de 1969 e reformada em 2014 para receber a Copa do Mundo. A capacidade de público atual é de 50.128 torcedores.

O recorde de pessoas presentes pós-reforma foi na partida diante do River Plate, neste ano, quando 47.012 torcedores foram ao estádio assistir o empate em 2 a 2 com a equipe argentina.

Como foi em 2018: 3º lugar

​ Foto: Ricardo Duarte/Internacional ​

De volta à primeira divisão, o Colorado visava ao menos se manter na elite do futebol, mas superou as expectativas. A equipe ficou em terceiro lugar, com 69 pontos ganhos, chegando a liderar a competição por algumas rodadas. O bom desempenho garantiu o retorno à Libertadores da América, competição que não disputava desde 2015.

O que esperar?

​ Foto: Ricardo Duarte/Internacional ​

Apesar de perder o título gaúcho para o maior rival, a boa campanha até o momento na Libertadores, que deve ser a competição priorizada pelo clube, mantém o Internacional confiante na temporada.

A equipe conta com um bom elenco e deve ser competitiva também no Campeonato Brasileiro, almejando as primeiras colocações ou quem sabe até o título.