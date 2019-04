Incontestável! Atlético-GO bate Goiás pela segunda vez e conquista o Goianão 2019

Após vencer o primeiro jogo da final por 3 a 0, o Atlético-GO foi com grande vantagem para o jogo de volta da final do Campeonato Goiano. Na ida apenas atleticanos no estádio, na volta apenas esmeraldinos. Mesmo com apoio de 8 mil torcedores, o Goiás voltou a ser derrotado, dessa vez por 1 a 0.

Com o gol de Matheus, o Dragão assegurou seu décimo quarto título estadual e o primeiro da carreira do técnico Wagner Lopes. Pelo lado do Goiás, o time perdeu a chance de ser pentacampeão seguida pela segunda vez na sua história.

O jogo

A partida foi sem fortes emoções na maior parte do tempo. Com a vantagem de 3 a 0, construída no jogo de ida, o Atlético-GO marcou bem e não deu espaços para o Goiás, que pouco criou no primeiro tempo. Na segunda etapa, Pedro Bambu evitou um gol esmeraldino em cima da linha.

Jogando, também, contra o tempo, o Goiás aumentou a pressão, mas não conseguiu furar a defesa rubro-negra. Aos 55 minutos, após ótimo passe de André Luís, Matheus chutou sem chances para Sidão e sacramentou o título do Atlético-GO.