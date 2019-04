Alberto Valentim não resiste ao vice do Carioca e é demitido do Vasco

Alberto Valentim não é mais o técnico do Vasco da Gama. Após a derrota para o Flamengo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, o treinador sequer deu entrevista coletiva. O Cruzmaltino anunciou o desligamento em coletiva de imprensa.

Alexandre Faria anunciou a decisão da direção do Club e divulgou também o substituo na próxima partida, já na quarta (24): “Viemos aqui para anunciar que depois de uma conversa com o treinador, Valentim não é mais técnico do Vasco. Agradecemos pela dedicação dele. Marcos Valadares (sub-20) vai comandar a equipe na quarta”.

Valentim chegou ao Vasco no final de agosto do ano passado e foi fundamental na fuga do Gigante do rebaixamento para série B do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada, o técnico perdeu apenas quatro jogos, mas considerados fundamentais para o decorrer da temporada.

Marcos Valadares, técnico do sub-20, assume a equipe contra o Santos, pela partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (24). Segundo Alexandre Faria o clube mapeia o mercado, apesar do técnico do sub-20 ser a principal preferência da direção cruzmaltina.