Com limite de estrangeiros excedido, Copete pode dar adeus ao Santos

O atacante Jonathan Copete começou o ano como titular no time de Jorge Sampaoli improvisado na lateral esquerda do Santos. Como Orinho não agradou ao técnico argentino, o colombiano era uma das poucas opções para a posição.

Copete fez partidas razoáveis quando atuou na lateral. Como o Santos costuma jogar para a frente, o colombiano acabou atuando como ala na maior parte do tempo. Mas contra equipes que tentavam propor o jogo, o camisa 16 teve deficiência em desempenhar o papel defensivo e perdeu espaço no time titular.

No entanto, apenas cinco estrangeiros podem ser relacionados para os jogos. Com o limite excedido e a chegada de dois laterais esquerdos (Jorge e Felipe Jonathan) Copete perdeu espaço e pode ser negociado antes do final do vínculo com o clube, que vai até o Dezembro de 2021.

Além de Copete, o Santos tem seis estrangeiros – Felipe Aguilar, Carlos Sánchez, Cueva, Derlis González, Soteldo e Bryan Ruiz (que não está nos planos do clube). Com o limite de cinco gringos por partida, o colombiano só deve ser relacionado quando um desses não tiver condições de jogo.

Mesmo assim, caso seja relacionado por superar a concorrência de estrangeiros, Copete ainda precisará competir por uma vaga no ataque santista. Mesmo sem um centroavante, o setor ofensivo tem funcionado muito bem sob o comando de Jorge Sampaoli.

O treinador parece não contar com o colombiano, a sua útlima partida pelo peixe foi dia 26 de março, na partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o RB Brasil, no estádio Moisés Lucarelli. Desde então, Copete só foi relacionado contra o Atlético-GO, em Goiânia, e o Vasco, na última quarta-feira.