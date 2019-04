Atlético-MG é derrotado pelo Nacional-URU em pleno Mineirão e dá adeus a Libertadores

O Atlético-MG foi derrotado pelo Nacional-URU por 1 a 0, na noite dessa terça feita (23), pela 5ª rodada do grupo E da Copa Libertadores, no Mineirão. O resultado eliminou o time brasileiro da competição, ainda na fase de grupos. Os uruguaios garantiram a vaga nas oitavas de final.

O Galo precisava da vitória para seguir vivo na competição, para isso o técnico Rodrigo Santa mandou um time ofensivo a campo. Com quatro atacantes, a equipe mineira partiu para cima dos uruguaios, chegando duas vezes com perigo logo no começo do jogo, ambas com Adilson parando em Mejía.

A principal chance veio aos 22 minutos, quando Ricardo Oliveira aproveitou falha do zagueiro García, tabelou com Elias, porém, cara a cara com o goleiro, desperdiçou. A partir desse momento o Atlético perdeu força, o Nacional equilibrou o jogo e segurou o empate até o fim da primeira etapa.

As equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo. Os uruguaios, apesar de se classificarem com o empate, controlavam o jogo após o intervalo. Até que, aos 58 minutos, o treinador atleticano colocou Vinicius no lugar de Maicon Bolt, abriu Luan para a direita e retomou o controle da partida.

Poucos minutos depois veio a grande oportunidade, Chará cruzou para Fábio Santos, que apareceu como elemento surpresa na área mas a bola caiu na perna direita e ele finalizou mal, em cima do goleiro. Já no desespero o técnico alvinegro fez suas últimas alterações, entraram Terans e Alerrando no lugar de Adilson e Ricardo Oliveira.

As mudanças deixaram o time aberto e o Nacional aproveitou. Aos 87, em saída rápida, Carballo recebeu de Zunino, encobriu Victor, um golaço. O Atlético, que já seria eliminado com o empate, sentiu o gol e diminuiu o ímpeto. As equipes ficaram trocando passes apenas esperando o fim da partida.

A última rodada do grupo E da Libertadores acontece dia 7 de maio, às 19h15 (horário de Brasília). O Atlético-MG visita o Zamora brigando pela 3ª posição, que dá vaga para a Copa Sulamericana. Enquanto o Nacional-URU vai ao Paraguai enfrentar o Cerro Porteño em disputa pelo 1º lugar do grupo.