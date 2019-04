Guia VAVEL do Brasileirão 2019: Corinthians

O Corinthians chega para mais uma disputa do Campeonato Brasileiro com moral, a equipe conquistou pela terceira vez de forma consecutiva o Campeonato Paulista, ao bater o rival São Paulo. Para esta temporada, o Timão espera conquistar melhores resultados no Brasileirão do que na temporada passada.

Escalação

Fábio Carille tem alternado as escalações muito pela característica de cada adversário, o time base está formado, quem vem ganhando chances nos últimos jogos é Ramiro que vem alternando no meio de campo e na ponta.

Time base do Corinthians: Cássio, Fagner, Henrique, Manoel, Danilo Avelar, Ralf, Junior Urso, Sornoza, Clayson, Vagner Love e Gustagol

Destaque: Cássio

O Goleiro multi campeão com Corinthians sem dúvida é o principal jogador do Corinthians por mais uma temporada, e começou 2019 sendo destaque da equipe na classificação contra o Racing pela Copa Sul-Americana e no mata-mata do Campeonato Paulista, principalmente na semifinal contra o Santos.

Divulgação/ Corinthians

Fique de Olho: Gustagol

O atacante voltou com moral após excelente Série B do Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. Gustavo ou melhor, Gustagol começou muito bem o ano fazendo gols pela Copa Sul-Americana e Paulista, porém nos últimos jogos andou sofrendo com a seca de sem marcar gols, que tem tudo para ser finalizada no início do Brasileirão

Crédito: Foto: Divulgação/Corinthians

Técnico

Fábio Carille voltou ao comando do Corinthians, após passar metade da temporada passada no futebol Árabe. Nesta temporada, Carille acertou sua volta ao Brasil e de novo no comando do Corinthians, onde foi campeão Brasileiro em 2017, além dos estaduais de 2017, 2018 e 2019.

Divulgação/Corinthians

Estádio

A casa do Timão sempre foi ponto forte, sendo muito difícil derrotar o Corinthians dentro de seus domínios. A Arena Corinthians tem capacidade de 49.205 torcedores. O Corinthians deve ficar um período sem jogar em seu estádio por conta de reformas para a Copa América.

Posição em 2018

Na edição passada do Brasileirão, o Corinthians não fez boa campanha, muito pelo contrário, mesmo sem sofrer grandes riscos de rebaixamento, o Timão terminou na 13ª colocação com 44 pontos, dois a mais que o primeiro rebaixado Sport. O Alvinegro venceu 11 partidas, empatou outras 11 e acabou sofrendo revés em 16 oportunidades.

Expectativa para 2019

O Corinthians não deve passar o sufoco e terminar na parte de baixo da tabela igual a temporada passada, mas também não tem forças para buscar o título, muito por conta do elenco atual. O Timão deve brigar por uma vaga na Libertadores entre os seis melhores colocados.