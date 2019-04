Já classificado, Internacional busca vitória contra Alianza Lima para garantir primeiro lugar do grupo

Após o vice-campeonato do Campeonato Estadual, o Internacional entra em campo novamente nesta quarta-feira (24), diante do Alianza Lima, no Estádio Nacional do Peru, às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2019.

Mesmo classificado para próxima fase da competição sul-americana, o Colorado busca a vitória para se garantir em primeiro lugar do grupo A. Além disso, sendo o líder do grupo, a equipe brasileira tem a vantagem de decidir as oitavas de final no Beira-Rio, ao lado de sua torcida.

Celebridade em seu país, Guerrero agradece carinho: "É um momento especial"

Recebido por multidão na chegada ao Peru, o camisa 9 do Internacional concedeu entrevista coletiva após o treino no CT da seleção peruana. O ídolo foi esperado por mais de 60 jornalistas locais ansiosos por uma pergunta. O atacante falou sobre a emoção de enfrentar o seu time de infância.

"Significa muito estar aqui com um time brasileiro enfrentando meu time mais querido. Comecei no Alianza, joguei toda a infância aqui. É um momento especial, lindo. Não acredito ainda na minha cabeça ter esta oportunidade. Defendo as cores do Inter, mas não deixo de pensar. Será especial, mas difícil"

Durante boa parte da entrevista, Guerrero falou sobre a ótima relação com seu país e sobre a oportunidade de jogar contra a equipe que defendeu na infância. Além disso, o centroavante garantiu que não vai comemorar se marcar diante da equipe Peruana.

"Quando vejo esse apoio, me faz lembrar que tem muita gente que quer ver a seleção ganhar. Quando tenho a oportunidade, essas lembranças, entro em campo pensando nisso, em dar alegria a essas pessoas como faço pelo Inter. Não vou comemorar. Claro, é difícil. Defendo o Inter, tenho responsabilidade que a gente precisa dos três pontos. Sempre digo que jogar pelo Alianza é um sonho."

Afundado na crise, desfalcado e praticamente eliminado, Alianza Lima busca primeira vitória

Afundado em crise, a equipe peruana não saiu de um empate por 2 a 2 com o Pirata FC, time fundado em 2015. No campeonato nacional a campanha não empolga, a equipe comandada por Miguel Ángel Russo ocupa a 10º posição e completou nove jogos sem vitória na temporada.

Contra o Internacional, o Alianza Lima entra para o tudo ou nada na competição na Libertadores. A equipe peruana ocupa a lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, em 12 disputados.

Além da situação complicado no grupo, o treinador não poderá contar com o lateral-direito Salazar e o meia Manzaneda, lesionados, e o volante Cartagena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.