Cueva fica à disposição de Sampaoli após duas semanas

Após 13 dias sem jogar devido à expulsão no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense. O peruano não foi desfalque contra o Vasco semana passada, pelo jogo de ida da quarta fase da competição nacional.

Após esse período, o meia se encontra à disposição de Jorge Sampaoli para o duelo de hoje (24) contra o Vasco, às 19h15, em São Januário. O Peixe pode perder por até um gol de diferença para se classificar às oitavas da Copa do Brasil.

Reforço ainda custa caro

Um dos principais reforços do clube santista na temporada, Cuevas ainda não conseguiu mostrar um bom futebol, foram dez jogos com nenhum gol, nem assistência. Do lado negativo já soma dois cartões amarelos e um vermelho.

Reserva do Peixe, o camisa oito sabe que precisa voltar a ter boas apresentações para retomar a titularidade na equipe. Com a saída de Rodrygo para o Real Madrid no meio do ano, o peruano tem a chance ideal de convencer Sampaoli sobre sua qualidade.

Logo depois da vitória diante do Atlético-GO por 3 a 0 no dia 11 deste mês, partida na qual Cueva foi expulso, Jorge Sampaoli falou em recuperar o atleta que, segundo ele, fez uma boa Copa do Mundo em 2018.

"O Cueva tem grande valor. Seguramente precisa de adaptação, chegou tarde depois de não jogar muito na Rússia (Krasnodar). Vai nos dar muito. Como Rodrygo, Cueva ou qualquer um, depende do que precisamos. Não nos guiamos pelos nomes, mas pela realidade. Esperamos recuperá-lo, pois é muito valioso, fez uma grande Copa".

Em dez jogos Cueva fez menos que Bryan Ruiz

Outro meia contratado pelo Santos após a Copa do Mundo da Rússia foi o costarriquenho Bryan Ruiz. Camisa dez de sua seleção, Bryan deu duas assistências em seus primeiros dez jogos, rendimento superior ao peruano que permanece no Santos.

Ruiz teve o contrato rescindido de maneira amigável, segundo o presidente José Carlos Peres, porém o Santos ainda aguarda propostas pelo atleta.