José Carlos Peres nega procura por Ricardo Oliveira, mas não descarta retorno: "Terá portas abertas"

O presidente do Santos, José Carlos Peres, negou a procura do clube paulista ao atacante Ricardo Oliveira, atualmente no Atlético-MG. No entanto, o mandatário afirmou que a contratação depende apenas do jogador e do clube mineiro. A volta do atacante para a Vila Belmiro é um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

"Existe o interesse no Ricardo Oliveira, de encerrar carreira no Santos. Tem potencial grande de ajudar na comissão técnica também. Temos que respeitar o Atlético-MG. Não aprovo essa questão de falarmos com jogador. Não falei uma vez com ele, garanto. Converso com o presidente do Atlético, é um código de respeito. Espero que façam o mesmo comigo. Existe o interesse e está na mão deles", afirmou Peres.

Para o presidente do clube paulista, a vinda de Ricardo Oliveira não depende só do Santos.

"Depende do Atlético. Quando dizerem que querem conversar, temos proposta pronta. Não tem conversa em andamento, posso garantir", finalizou.

Enquanto não finaliza negócio com Ricardo Oliveira, o Santos estreia no Brasileirão contra o Grêmio, domingo às 11h, em Porto Alegre.