Athletico-PR não toma conhecimento e atropela o Vasco na estreia do Brasileirão 

Athletico-PR e Vasco, se enfrentaram neste domingo (28) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e o Furacão venceu o time Cruzmaltino de 4 a 1, com gols Bruno Guimarães, Marco Ruben, Nikão, e gol contra de Werley. Já quem marcou para o time vascaíno foi o Bruno César.

Logo com dois minutos de jogo, o Athletico-PR abriu o placar em Curitiba. Depois de um bom passe de Bruno Guimarães para Marco Ruben, ele chutou pro gol e o goleiro Alexander fez uma ótima defesa, mas a bola sobrou e Bruno Guimarães fez o gol.

O Gigante da Colina teve algumas oportunidades durante o primeiro tempo, mas o Furacão com o time mais organizado, foi superior durante a partida, e levou mais perigo ao time do Vasco e teve melhores chances.

Ainda nos minutos finais do primeiro tempo o Vasco até teve chance de empatar, com a bola que Danilo Barcelos levantou na área, o zagueiro cruzmaltino Ricardo Graça cabeceou, mas o goleiro salvou, a bola sobrou em cima da linha para Maxi Lopéz empatar o jogo, mas a zaga do furacão evitou o chute, e logo na sequência do lance quem ampliou aos 45 minutos foi o time adversário com Marco Ruben.

No começo do segundo tempo, time de Tiago Nunes começou levando perigo, e com apenas 3 minutos o juiz marcou pênalti para o time da casa, mas com a ajuda do VAR o pênalti foi anulado.

Aos 22 minutos do segundo , Rony finaliza, e Werley não consegue afastar a bolta e marca gol contra, e o time do Vasco fica perdido em campo e atacando pouco.

No contra ataque do rubro-negro, Rony ganho na velocidade sobre Werley e cruza para Nikão de primeira para marcar o quarto gol aos 40 minutos.

Nos minutos finais do segundo tempo, o Vasco diminui com ajeitada de Marrony para Bruno César, mas já era tarde.

A próxima partida do Vasco no Brasileirão, será contra o Atlético-MG na próxima quarta-feira (01) às 21h30, em São Januário. Já o Athletico-PR encara o Fortaleza também na quarta-feira (01), às 21h30, na Arena Castelão.