Em noite inspirada de Everaldo, Chapecoense vence Internacional na estreia do Brasileirão

A Chapecoense recebeu o Internacional na noite deste sábado, às 19h, na Arena Condá, em jogo válido pela primeira rodada da Série A de 2019, e saiu com a vitória por 2 a 0, com dois gols do atacante Everaldo. Com o resultado, o Inter chega a marca de cinco derrotas nas últimas cinco partidas da equipe em Chapecó.



A forte chuva que caiu em Chapecó deixou o gramado da Arena Condá muito pesado, obrigando os jogadores a evitarem passes curtos e tentarem chutes de fora da área. Foi assim que Alan Ruschel obrigou Marcelo Lomba a trabalhar logo aos sete minutos da primeira etapa.

O Inter não deixou barato, e Neilton também arriscou, fazendo Tiepo entrar em ação. A sequência de chutes de longe não parou, e Márcio Araújo também tentou, aos 11, mas sem sucesso. Depois da metade do segundo tempo a equipe comandada por Odair Hellmann conseguiu segurar a posse de bola e ditar o ritmo do jogo, mas foi punido com gol de Everaldo no final do primeiro tempo, quando Douglas desviou cruzamento na área fazendo a bola tocar no braço de Emerson Santos. O árbitro da partida, Raphael Claus, revisou o lance com auxílio do VAR e marcou pênalti, aproveitado por Everaldo. Camilo ainda tentou de longe, mas o Colorado foi para os vestiários com a desvantagem no placar.



As duas equipes voltaram para a segunda etapa sem alterações, e a Chape esboçava tomar o controle da partida logo no início, mas foi o Inter que chegou primeiro, obrigado Tiepo a fazer duas grandes defesas em sequência, primeiro no cabeceio de Lindoso e, depois, no rebote de Emerson Santos. Mas os milagres do jovem goleiro da Chape não pararam por aí: aos 14 minutos Uendel surpreendeu e apareceu bem na área, recebeu de Sóbis e chutou forte, mas parou em Tiepo.

Do outro lado, Lomba também teve seu momento milagreiro, quando Everaldo fez linda jogada pela esquerda e recuou para Régis, que aproveitou o chute e mandou forte, no alto, para defesa do camisa 12. O jogo esfriou e o Colorado insistia nas bolas áreas, mas Gum fez boa partida e bloqueou tudo pelo alto.