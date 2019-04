Serginho Chulapa elogia trabalho de Sampaoli apesar dos problemas de comunicação

Para Serginho Chulapa, Jorge Sampaoli é motivo de alegria no Santos. O auxiliar permanente do clube paulista participou do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, onde elogiou o trabalho do treinador argentino. No último domingo (28), o Santos ganhou o Grêmio por 2 a 1, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ele não tem medo de colocar jogadores da base, tem plantel para isso e qualidade, que é o mais importante. O Santos tinha parado um pouco no tempo, mas voltou novamente a dar moral para a molecada que sobe, e qualquer um que entra dá conta do recado", disse Chulapa.

Apesar do bom trabalho de Sampaoli, a língua espanhola do treinador ainda é um impasse para Chulapa no clube santista.

"Ainda não entendo o que ele fala. Um deles fala o português bem. Ele leva todo mundo para ver o vídeo para ver o que fez de errado e o de certo, com uma hora, uma hora e pouco lá vendo. ", explicou.

O Santos recebe o Fluminense na próxima quinta-feira, às 19h15, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.