Lei do ex: Guerrero marca e Internacional derrota Flamengo no Beira-Rio

Internacional e Flamengo fizeram uma partida movimentada no Beira Rio. O Inter saiu vencedor no confronto, foi a primeira vitória do Colorado no Brasileirão. Guerrero e Sarrafiore marcaram para os anfitrãos. Arrascaeta marcou para os visitantes.

A primeira etapa foi disputada. O Inter abriu placar logo no inicio do jogo, aos quatro minutos, D'Alessandro cruzou e Guerrero completou de cabeça. Lei do ex a favor do Inter.

Logo após o gol, o time mandante passou a assegurar o placar, enquanto o Flamengo tentava chegar ao ataque, mas faltava criatividade no meio de campo ao ataque.

No entanto, o Rubro-negro carioca esteve próximo do empate. Rhodolfo chegou a balançar as redes, mas teve o gol anulado após intervenção do Var.

O Inter terminou o primeiro tempo com 1 a 0 no placar. Já no segundo tempo o Flamengo voltou a campo, com uma postura diferente, pois Abel Braga mudou o posicionamento do quarteto: Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa.

A mudança do técnico surgiu efeito, pois o Flamengo voltou bem na segunda etapa, o time conseguia criar as oportunidades e o gol parecia estar próximo.

Gabriel Barbosa marcaria o gol de empate, após cruzamento de Arrascaeta, mas foi assinalado impedimento na jogada.

Entretanto, o empate aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. No lance Arão achou Arrascaeta, que cruzou para area, Everton Ribeiro foi de encontro ao goleiro Marcelo Lomba. A bola passou por todos e foi as redes. 1 a 1 no placar.

Após o empate, o jogo ficou corrido, com as duas equipes se lançando ao ataque, em busca da vitória.

O Inter voltou a ficar na frente do placar, aos 32 minutos da etapa final da partida. Na jogada, o meia Sarrafiore que veio do banco de reservas, carregou a bola com a perna esquerda, e com uma finalização rasteira marcou o segundo gol do Colorado. 2 a 1 no placar.

Na reta final, o Inter segurou o resultado enquanto o Flamengo buscava o empate. O time visitante tentou a igualdade no placar através de bolas alçadas na area, mas Rodrigo Moledo e Victor Cuesta foram perfeitos no sistema defensivo e garantiram a vitória para o Internacional.

O Internacional volta a campo no próximo sábado (4), no duelo contra o Palmeiras fora de casa, às 19h na Arena Palmeiras. Já o Flamengo, jogará também fora de casa, vai encarar o São Paulo, na tarde de domingo (5), as 16h no Morumbi.